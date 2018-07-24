"Шахтар" представив новий комплект виїзної форми

12:49, 24 липня 2018
Футбол
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У новій формі гірники зіграють вже в першому матчі чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 / shakhtar.com

Наступний рівень – саме такий характер уособлює форма, виконана в абсолютно нових кольорах: сіро-бежева зі смугами, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Традиційно для екіпірування Nike поєднує в собі високотехнологічність та інноваційність.

Терморегулююча технологія Nike Dri-Fit 2 ще краще випаровує вологу в зоні підвищеного потовиділення. Завдяки цьому футболки гравців будуть залишатися сухими, легкими і комфортними. Лазерна перфорація і сітчасті вставки на спині забезпечать оптимальне охолодження, так що футболістам ніщо не завадить сфокусуватися на грі.

shakhtar.com

Піклуючись про довкілля, при виробництві форми Nike використовували 100% переробленого поліестеру.

«Шахтар» дебютує у новій формі 25 липня в матчі 1-го туру Прем'єр-ліги з «Десною». Початок гри в Чернігові о 19:00.

Екіпіровка вже доступна у продажу для вболівальників.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтар#нова форма