"Шахтар" представив новий комплект виїзної форми

Наступний рівень – саме такий характер уособлює форма, виконана в абсолютно нових кольорах: сіро-бежева зі смугами.

ФК «Шахтар» спільно з технічним спонсором Nike представили комплект виїзної форми сезону-2018/19

Наступний рівень – саме такий характер уособлює форма, виконана в абсолютно нових кольорах: сіро-бежева зі смугами, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Традиційно для екіпірування Nike поєднує в собі високотехнологічність та інноваційність.

Терморегулююча технологія Nike Dri-Fit 2 ще краще випаровує вологу в зоні підвищеного потовиділення. Завдяки цьому футболки гравців будуть залишатися сухими, легкими і комфортними. Лазерна перфорація і сітчасті вставки на спині забезпечать оптимальне охолодження, так що футболістам ніщо не завадить сфокусуватися на грі.

Піклуючись про довкілля, при виробництві форми Nike використовували 100% переробленого поліестеру.

«Шахтар» дебютує у новій формі 25 липня в матчі 1-го туру Прем'єр-ліги з «Десною». Початок гри в Чернігові о 19:00.

Екіпіровка вже доступна у продажу для вболівальників.