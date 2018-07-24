У Роналду фізичні дані 20-річного футболіста - лікарі "Ювентуса"

У тілі 33-річного португальського футболіста Кріштіану Роналду лише 7% жиру, тоді як середній показник для професійних футболістів – 10–11%.

33-річний нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду пройшов медогляд у новій команді.

Лікарі італійського клубу зауважують, що футболіст помітно перевершує професійних спортсменів свого віку, повідомляє Gordon.ua з посиланням на The Sun.

Як повідомили лікарі італійської команди, стан здоров'я 33-річного футболіста – як у 20-річного спортсмена. "У тілі Роналду лише 7% жиру, тоді як середній показник для професійних футболістів – 10–11%. У португальця 50% м'язової маси, що на 4% більше, ніж середній показник серед футболістів його віку", – повідомили лікарі.

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Видання зазначає, що Роналду став найшвидшим футболістом чемпіонату світу 2018, показавши швидкість 33,98 км/год. Водночас ще рік тому його максимальна швидкість становила 33,25 км/год.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Роналду перейшов з мадридського "Реала" в "Ювентус", уклавши з чемпіоном Італії чотирирічний контракт.