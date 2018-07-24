Воротар київського "Динамо" Коваль буде виступати за саудівський «Аль-Фатех»

Клуби домовилися між собою про оренду футболіста строком на 1 рік з опцією повноцінного трансферу гравця після закінчення цього строку.

Голкіпер київського «Динамо» Максим Коваль найближчий рік проведе в Саудівській Аравії. Воротар буде виступати в клубі «Аль-Фатех», повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ). Клуби домовилися між собою про оренду футболіста строком на 1 рік з опцією повноцінного трансферу гравця після закінчення цього строку. 25-річний Максим Коваль захищає кольори «Динамо» з 2010 року.

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