Воротар київського "Динамо" Коваль буде виступати за саудівський «Аль-Фатех»

11:06, 24 липня 2018
Футбол
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Максим Коваль змінив "Динамо" на Саудівський клуб / prosport.tsn.ua

Воротар буде виступати в клубі «Аль-Фатех», повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

Клуби домовилися між собою про оренду футболіста строком на 1 рік з опцією повноцінного трансферу гравця після закінчення цього строку.

25-річний Максим Коваль захищає кольори «Динамо» з 2010 року.

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Теги: #УПЛ#трансфери#Динамо Київ