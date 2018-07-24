Воротар київського "Динамо" Коваль буде виступати за саудівський «Аль-Фатех»
11:06, 24 липня 2018Футбол
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Клуби домовилися між собою про оренду футболіста строком на 1 рік з опцією повноцінного трансферу гравця після закінчення цього строку.
Максим Коваль змінив "Динамо" на Саудівський клуб / prosport.tsn.ua
Голкіпер київського «Динамо» Максим Коваль найближчий рік проведе в Саудівській Аравії.
Воротар буде виступати в клубі «Аль-Фатех», повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).
Клуби домовилися між собою про оренду футболіста строком на 1 рік з опцією повноцінного трансферу гравця після закінчення цього строку.
25-річний Максим Коваль захищає кольори «Динамо» з 2010 року.
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