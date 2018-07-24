Захисник збірної України Соболь може перейти до клубу іспанської Ла Ліги

Гравець донецького "Шахтаря" цікавить "Леганес".

Український захисник Едуард Соболь може продовжиту кар’єру в клубі іспанської Ла Ліги.

За інформацією FootballHub, Захисник Шахтаря і збірної України Едуард Соболь цікавить Леганес.

Українець може перейти до іспанського клубу на зміну Дієго Ріко.

Іспанським захисником зацікавилася Боруссія, і за інформацією ЗМІ, пропонує за захисника 18 мільйонів. У разі продажу Ріко, керівництво бачить у Соболі гравця, який гідно замінить іспанця. Дортмундці хочуть придбати Ріко на місце Дурма, який, у свою чергу, пішов з клубу цього літа до англійського Хаддерсфілда.

Едуард Соболь останній сезон провів на правах оренди в чеській Славії.