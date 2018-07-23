"Чорноморець" обіграв "Олімпік" в першому матчі в Прем'єр-лізі нового сезону

Гра завершилася з рахунком 2:1.

В Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився матч 1-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав донецький "Олімпік".

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі активно розпочали матч і вже на 9-й хвилині Дмитро Рижук відкрив рахунок. Гравцеві вдався удар головою після грубої помилки голкіпера на виході.

Господарі поля впевнено утримували перевагу, а на 65--й хвилині і взагалі подвоїли її. Микита Татарков відправив м'яч у сітку після ще однієї грубої помилки захисників суперника під час вкидання в штрафну з-за бокової - 2:0.

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На 70-й хвилині гри футболіст "Олімпіка" Максим Дегтярьов розстріляв порожні ворота господарів після сольного проходу від Віталія Балашова по лівому краю штрафного - 2:1. Але, більшого донеччани так і не зуміли.

Між тим, кінцівка гри вийшла драматичною. На 85-й хвилині Віталій Балшов заробив пенальті для "Олімпіка" і сам не зумів його реалізувати. Удар відбив воротар одеситів Сергій Литовченко.

Таким чином, "Чорноморець" набрав 3 очки і увійшов до групи лідерів турнірної таблиці, поряд з "Зорею" (Луганськ), "Олександрією" та ФК "Львів".

У середу, 25 липня, тур завершиться іграми "Десна" (Чернігів) - "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) - "Ворскла" (Полтава).