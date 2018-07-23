Збірна України (U-19) з футболу вийшла в півфінал Євро і забезпечила собі путівку на ЧС

Наша команда обіграла в останньому матчі групового етапу команду Туреччини з рахунком 1:0.

У Фінляндії відбулися матчі заключного 3-го туру групового етапу ЧЄ з футболу серед юніорських команд, в якому збірна України обіграла команду Туреччини, зайняла 1-е місце в підсумковій турнірній таблиці Групи В, вийшла в полуифнал і забеспечила собі путівку на ЧС-2019 (U-20).

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в самому початку. Українці потужно стартували, провели ряд небезпечних атак, а на 8-й хвилині Сергій Булеца забив гол, який у підсумку і став переможним. В матчі, що паралельно проходив, збірна Франції розгромила команду Англії з рахунком 5:0.

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Таким чином, збірна України набрала 7 очок і з 1-го місця в групі вийшла в півфінал, де її суперником буде збірна Португалії. У другому півфіналі зіграють команди Італії та Франції.

Також на Євро відбудеться матч заступник 5-е місце - Англія проти Норвегії.

Згідно з регламентом чемпіонату світу з футболу (U-20) п'ять кращих команд Євро виходять у фінальну частину ЧС-2019 для 20-річних футболістів, який відбудеться влітку наступного року в Польщі.