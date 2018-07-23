Донецький "Шахтар" нагородили золотими медалями чемпіонів України-2018

Церемонія нагородження пройшла в столичному Будинку футболу.

23 липня в Києві відбулося нагородження «Шахтаря» золотими медалями чемпіонату України – 2017/18

В урочистій церемонії в Будинку футболу взяли участь президент ФФУ Андрій Павелко та перший заступник президента УПЛ Маркіян Ключковський, повідомляє офіційний сайт "гірників".

– Сьогодні ми підводимо підсумок, ставимо знак оклику в сезоні-2017/18 і нагороджуємо чемпіона. Президент Прем'єр-ліги Томас Грімм виступив з ініціативою провести церемонію в урочистій обстановці, і ми сподіваємося, що зробимо її традиційної, – зазначив Маркіян Ключковський. – Шановні чемпіони! Вітаємо вас з непростим, чудовим, великим досягненням. Продовжуйте виступати на такому ж високому рівні. Бажаємо футболістам здоров'я: нехай ваша кар'єра триває якомога довше. Радуйте вболівальників своєю прекрасною грою. Відмінних емоцій, інтриги і результатів в новому сезоні. Бажаємо гідно представити Україну в Лізі чемпіонів, де вся країна буде тримати за вас кулаки. Успіхів!

У свою чергу, президент ФФУ Андрій Павелко зазначив: "Хочу привітати «Шахтар», керівництво та президента Ріната Ахметова, який вкладає душу і серце в розвиток клубу, – сказав Андрій Павелко. – Бажаю, щоб наступне чемпіонство ми святкували на «Донбас Арені» в українському Донецьку, щоб ми всі повернулися і провели там кращі матчі, особливо в Лізі чемпіонів. Сьогодні у вас є прекрасна можливість представити країну і виявити найсильніші якості в цьому турнірі. Бажаємо покращити результат і дійти до фінального матчу в Мадриді. Впевнений, що в новому сезоні ми побачимо чудовий футбол у вашому виконанні. У складний час без свого стадіону і рідних уболівальників ви виграєте золоті медалі і Кубок. Це історичне досягнення, яке підкоряється самим сильним і сміливим, і футбольний клуб «Шахтар» – саме такий. Дякуємо! Упевнений, ви не знизити планку і будете ставити найвищі цілі".

«Гірники» отримали золоті медалі сезону-2017/18, а капітан команди Тайсон підняв чемпіонський кубок.

З промовою виступив генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін:

– Шановні колеги, друзі! Хочу подякувати президента ФФУ і віце-президента Прем'єр-ліги. Для нас велика честь і відповідальність бути частиною футбольної сім'ї. Ми теж дуже раді вносити свій внесок у розвиток українського футболу. Вітаю наших уболівальників з одинадцятим чемпіонством. Дякуємо всім, хто підтримує нас у Харкові та інших містах України. Велике спасибі уболівальникам, що знаходяться в нашому рідному Донецьку. Я дякую Паулу Фонсеку, тренерський штаб і футболістів за те, що вони показали сильний, яскравий футбол і по праву заслужили це чемпіонство. Звичайно, хочу привітати президента клубу, який усією душею і серцем постійно з командою. Без його підтримки, уваги і турботи ми не досягли б таких результатів. Починається новий сезон. Як любить говорити наш президент, найважливіше чемпіонство – наступне. Тому клуб зробить все можливе і буде 24 години на добу працювати на досягнення цієї мети. Влітку до нас приєдналася плеяда молодих і дуже талановитих гравців – бажаю, щоб вони якомога швидше адаптувалися і почали показувати світовий рівень футболу. А ФФУ, Прем'єр-лізі і всім нам бажаю, щоб спільна робота робила кожен наступний чемпіонат України сильніший. Всім велике спасибі!

Останнім слово взяв головний тренер команди Паулу Фонсека:

Добрий день! Насамперед хочу подякувати УПЛ і ФФУ за чудову церемонію і заслужений трофей. В успішному сезоні-2017/18 ми виграли абсолютно всі внутрішні трофеї. Ми знаходимося в складних умовах, далеко від рідного дому, але продовжуємо перемагати – це приємно. Велика частина успіху присвячується президенту нашого клубу, який живе футболом, любить цю гру.

Дякую керівництво, адміністрації клубу за підтримку протягом року – вони робили так, щоб у команди було все для успіху. Дякую головних героїв сезону: своїх гравців, тренерський штаб та абсолютно всіх працівників, які провели складну і прекрасну роботу. Також хочу згадати тих, хто з різних причин не може бути зараз з нами, але вніс величезний внесок у чемпіонському сезоні. Я назву чотири важливих імені. По-перше, наш постійний, вічний капітан Даріо Срна. Він не тут, але завжди буде в нашому серці і серед нас. Даріо – символ «Шахтаря», і величезна складова цього успіху належить йому. Наш король нападників – Факундо Феррейра. Він провів фантастичний сезон: забити 30 голів непросто, його внесок був воістину величезним. Хочу відзначити ще одного найважливішого футболіста – Бернарда. Життя триває, у кожного свій шлях, проте виконана їм робота чудова. Фред провів чудовий сезон і ще раз довів, що «Шахтар» продовжує експортувати відмінних гравців в клуби-гранди. Дякую хлопцям від імені команди.

Ми будемо робити все для того, щоб знову отримати золоті медалі на цьому ж місці через рік. З таким бажанням ми входимо у новий сезон. Президент Федерації сказав про Лігу чемпіонів... Думаю, ми завжди повинні говорити про прекрасну кампанії, проведеної в минулому сезоні. Чому я загострюю на цьому увагу? Тому що в Лізі чемпіонів ми представляємо не тільки «Шахтар», а і весь український футбол. Імідж, який передав наш клуб, дуже важливий для країни та її еволюції футболу. Що ми пообіцяємо? Максимальну концентрацію і найкращу роботу, щоб продовжувати змушувати українців пишатися, звеличувати на найвищий рівень український футбол і, звісно ж, ім'я «Шахтаря».

На завершення я не можу не сказати про чудову підтримку команди – про наших вболівальників. Цей титул також присвячується їм. Величезне спасибі! Сподіваюся в наступному році повторювати тут цю ж мова.

Вже в середу, 25 липня, «Шахтар» проведе матч 1-го туру УПЛ сезону-2018/19. У Чернігові «оранжево-чорні» зустрінуться з «Десною». Початок гри - о 19.00.