Тренер "Динамо" Хацкевич: поки ніякої інформації по «Славії» у нас немає

Наставник киян поділився першими емоціями після жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич дав короткий коментар після того, як став відомий суперник команди в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Опонентом віце-чемпіона України стала празька «Славія», повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

"Поки ніякої інформації по «Славії» у нас немає. На зборі ми грали з чемпіоном Чехії, «Вікторією» з Пльзеня, яка справила враження фізично міцної команди. Щось інше поки сказати не можу — так швидко інформація не збирається", - з посмішкою зазначив Хацкевич..

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На питання про те, чи буде тренер дзвонити Руслану Ротаню, який до переходу в «Динамо» в минулому сезоні виступав саме за «Славію», Хацкевич зауважив:

"Будь-яка інформація з будь-яких джерел буде корисною для нас. Насамперед нас буде цікавити кадровий потенціал суперника. Думаю, найближчим часом зберемо повну інформацію по чеському клубу. Поки ж у нас попереду старт чемпіонату, що на даний момент більш важливо для нас".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень відбулися жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і Ліги Європи.