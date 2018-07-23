Екс-гравець київського "Динамо" Віда близький до переходу в «Ліверпуль»

Хорватський легіонер турецького "Бешикташа" може перейти в стан "червоних" вже найближчим часом.

Захисник турецького «Бешикташа» (Стамбул) Домгой Віда близький до переходу в англійський «Ліверпуль».

Представники «червоних» вже знаходяться в Туреччині, щоб закрити операцію з трансферу хорвата повідомляє Xsport з посиланням на Sky Sports.

13 липня, коли вперше з'явилася інформація про можливий перехід гравця, називалася приблизна трансферна вартість гравця - близько 30 мільйонів євро.

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Раніше гравцем також цікавилися ще один англійський клуб «Вест Хем» і іспанська «Севілья».

Види виступає за «Бешикташ» з січня 2018 року. До цього він 5 років грав за київське «Динамо».

На чемпіонаті світу-2018 в Росії широкого розголосу набув інцидент, коли після перемоги збірної Хорватії над Росією в матчі 1/4 фіналу Віда та його екс-партнер по київському "Динамо" Огнєн Вукоєвич (входить в адміністративний штаб збірної Хорватії і "Динамо") записали відеоролик зі словами "Слава Україні!". У підсумку, Вукоєвич був вигнаний з команди і оштрафований рішенням ФІФА, а Віда уникнув покарання.