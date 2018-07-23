Він стане великим гравцем в майбутньому - Реал презентував українського голкіпера Луніна

Наш спортсмен взяв участь у першому офіційному заході в мадридському суперклубі.

На знаменитому стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у столиці Іспанії Мадриді відбулася презентація новоспеченного українського голкіпера "Реала" Андрія Луніна.

Українець взяв участь в протокольному підписання контракту, а також звернувся до вболівальників іспанською мовою, повідомляє SportArena.

«Вдячний Реалу і президенту Флорентіно Пересу за можливість втілити мрію і пограти за найкращий клуб світу. Я радий знаходитися поряд з кращими гравцями і тренерами, вони допоможуть мені стати краще як гравцю, і як людині.

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Обіцяю віддавати всі сили, викладатися на максимум. Реал завжди прагне до максимальних цілей завдяки праці та наполегливості, і я поділяю ці цінності. Hala, Madrid!»

Також свою промову виголосив і президент Реала Флорентіно Перес.

«Ми намагаємося залучити в команду молодих, але не оспорюваних талантів, які ознаменують футбол в найближчі роки. Андрій Лунін, спасибі, що ти вибрав Реал і чітко демонструєш свої амбіції і бажання перемагати. У 19 років він є залізним гравцем основного складу збірної України і вже показав, чому стане великим гравцем в майбутньому».

Також голкіпер вийшов на поле Сантьяго Бернабеу, де зібралося кілька тисяч уболівальників, і за традицією почеканив м'яч і взяв участь у фотосесії.

Як повідомляв УНІАН, Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" в червні, підписавши 6-річний контракт. За інформацією Sport Arena, сума трансферу склала 9 мільйонів євро, однак може зрости ще на 3,5 мільйони за рахунок бонусів.