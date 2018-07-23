Київське "Динамо" зіграє з чеською "Славією" у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

У Ньоні відбулося жеребкування найпрестижнішого футбольного єврокубка.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Суперником київського "Динамо" на цьому етапі змагань стане чеська "Славія" з Праги, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матчі пройдуть 7/8 і 14/15 серпня.

Перший матч "Динамо" проведе на полі суперника, вирішальний матч-відповідь - у Києві.

У разі перемоги за сумою двох матчів "Динамо" доведеться провести ще й раунд плей-офф, щоб потрапити в основний (груповий) турнір Ліги чемпіонів.

У разі поразки команда переміститься у другій за значимістю єврокубок - Лігу Європи.