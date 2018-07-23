Київське "Динамо" зіграє з чеською "Славією" у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

13:17, 23 липня 2018
Футбол
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"Динамо" розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів у серпні / uefa.com

Суперником київського "Динамо" на цьому етапі змагань стане чеська "Славія" з Праги, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матчі пройдуть 7/8 і 14/15 серпня.

Перший матч "Динамо" проведе на полі суперника, вирішальний матч-відповідь - у Києві.

У разі перемоги за сумою двох матчів "Динамо" доведеться провести ще й раунд плей-офф, щоб потрапити в основний (груповий) турнір Ліги чемпіонів.

У разі поразки команда переміститься у другій за значимістю єврокубок - Лігу Європи.

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Теги: #Ліга чемпіонів#Динамо Київ#Ліга чемпіонів жеребкування