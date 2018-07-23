Динамо і Зоря сьогодні дізнаються перших суперників у єврокубках

В Ньоні відбудеться жеребкування третього раунду єврокубкових змагань.

Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Динамо почне боротьбу з цього раунду Ліги чемпіонів, де опиниться в числі сіяних, повідомляє SportArena.

Можливих суперників у киян лише троє: "Фенербахче" (Туреччина), Стандард (Бельгія) і "Славія" (Чехія)

В числі несіяних також знаходиться московський Спартак, однак УЄФА, як і раніше, розводить українські та російські команди в єврокубках.

Чотири переможця раунду вийдуть у плей-офф кваліфікації, де розіграють дві путівки у груповий етап. У разі вильоту на будь-якій із стадій Динамо продовжить боротьбу на груповому етапі Ліги Європи.

Також сьогодні відбудеться жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, боротьбу з якого почне Зоря, опинилася в числі несіяних.

Безпосередньо перед жеребкуванням команди / ігрові пари (72 учасника) будуть розбиті на міні-групи, що значно звузить коло потенційних суперників.

Точно відомо, що команда Юрія Вернидуба не зіграє з російськими "Зенітом" і Уфою, зате може зустрітися з "Севільєю" (Іспанія), Бешикташем (Туреччина), Олімпіакос (Греція), Фейєнордом (Нідерланди) або РБ Лейпциг (Німеччина).

Це ж стосується і Маріуполя у разі перемоги у 2-му раунді кваліфікації над Юргорденом. Перший матч приазовці проведуть у Швеції вже 26 липня.