"Арсенал" програв "Львову" у стартовому матчі УПЛ

Гра завершилася з рахунком 0:2.

У Києві завершився матч 1-го туру чемпіонату України з футболу, в якому київський "Арсенал" програв "Львову".

Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда Фабріціо Раванеллі не змогла скласти конкуренцію іншому формальному новачку УПЛ, який раніше грав під назвою "Верес" із Рівного.

Гості забили голи в середині першого і на початку другого тайму. На 29-й хвилині рахунок відкрив Сергій Воронін, а на 50-й - Артур Западня збільшив перевагу гостей вдвічі.

Таким чином, "Львів" приєднався до луганської "Зорі" і "Олександрії", які виграли свої матчі і набрали по 3 очки в турнірній таблиці.

У понеділок відбудеться матч "Чорноморець" (Одеса) - "Олімпік" (Донецьк), а у середу тур завершиться іграми "Десна" (Чернігів) - "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) - "Ворскла" (Полтава).