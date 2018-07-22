"Карпати" програли "Олександрії" в стартовому матчі УПЛ
18:54, 22 липня 2018Футбол
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Гра першого туру завершилася з рахунком 0:2.
Карпати програли Олександрії у першому матчі сезону / ua-football.com
У Львові завершився матч першого туру чемпіонату України з футболу сезону 2018/19, в якому "Карпати" приймали "Олександрію".
Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
Команди провели досить млявий матч, граючи в низькому темпі. А перший гольовий момент трапився на 72-й хвилині гри.
Після навісу з кутового та серії рикошетів м'яч відскочив до лінії штрафного майданчику і Андрій Цуріков точно пробив у правий від себе кут - поруч зі штангою.
А на 81-й хвилині відзначився Віталій Паламар.
Таким, чином "Олександрія" набрала 3 очки і увійшла до групи лідерів на старті УПЛ.
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