"Карпати" програли "Олександрії" в стартовому матчі УПЛ

18:54, 22 липня 2018
Футбол
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Карпати програли Олександрії у першому матчі сезону / ua-football.com

Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди провели досить млявий матч, граючи в низькому темпі. А перший гольовий момент трапився на 72-й хвилині гри.

Після навісу з кутового та серії рикошетів м'яч відскочив до лінії штрафного майданчику і Андрій Цуріков точно пробив у правий від себе кут - поруч зі штангою.

А на 81-й хвилині відзначився Віталій Паламар.

Таким, чином "Олександрія" набрала 3 очки і увійшла до групи лідерів на старті УПЛ.

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Теги: #Карпати#УПЛ-2018/19