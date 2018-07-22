"Зоря" обіграла "Маріуполь" у першому матчі нового сезону УПЛ
15:58, 22 липня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 2:1.
Гравець "Зорі" Олександр Караваєв забив перший гол у новому сезоні УПЛ-2018/19 / football.ua
У Запоріжжі завершився стартовий матч 1-го туру чемпіонату України з футболу, в якому луганська "Зоря" обіграла "Маріуполь".
Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
Номінальні гості активніше розпочали матч і вже на 10-й хвилині заробили право на пенальті. 11-метровий штрафний удар чітко реалізував В'ячеслав Чурко. Гості зуміли зберегти перевагу до кінця першого тайму, але в другому малюнок гри змінився.
Майже відразу ж після перерви, на 50-й хвилині, Артем Гордієнко зрівняв рахунок. А героєм матчу став інший гравець "Зорі" Олександр Караваєв. На 86-й хвилині він відправив м'яч у сітку воріт повз дезорієнтованого воротаря маріупольців Худжамова після вкрай невдалої скидки головою від Бикова.
Таким чином, "Зоря" набрала перші 3 очки в турнірній таблиці УПЛ.
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