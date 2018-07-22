"Зоря" обіграла "Маріуполь" у першому матчі нового сезону УПЛ

Гра завершилася з рахунком 2:1.

У Запоріжжі завершився стартовий матч 1-го туру чемпіонату України з футболу, в якому луганська "Зоря" обіграла "Маріуполь".

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Номінальні гості активніше розпочали матч і вже на 10-й хвилині заробили право на пенальті. 11-метровий штрафний удар чітко реалізував В'ячеслав Чурко. Гості зуміли зберегти перевагу до кінця першого тайму, але в другому малюнок гри змінився.

Майже відразу ж після перерви, на 50-й хвилині, Артем Гордієнко зрівняв рахунок. А героєм матчу став інший гравець "Зорі" Олександр Караваєв. На 86-й хвилині він відправив м'яч у сітку воріт повз дезорієнтованого воротаря маріупольців Худжамова після вкрай невдалої скидки головою від Бикова.

Таким чином, "Зоря" набрала перші 3 очки в турнірній таблиці УПЛ.