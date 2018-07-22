Онлайн-відеотрансляція: "Зоря" - "Маріуполь", Прем'єр-ліга, 1-й тур

У Запоріжжі відбудеться перший матч чемпіонату України сезону 2018/19.

У неділю стартує чемпіонат України з футболу сезону 2018/19, де в першій грі зійдуться луганська "Зоря" і "Маріуполь".

Перший матч нового сезону УПЛ пройде в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

"Зоря" горить бажанням повернутися у призову трійку, де перебувала протягом останніх років. У сезоні 2017/18 команда Юрія Вернидуба поступилася в боротьбі за 3-4 місця в підсумковій турнірній таблиці полтавській "Ворсклі". Тепер луганчанам належить доводити обгрунтованість своїх претензій на місце в Топ-3. А для цього, потрібно обов'язково набирати очки з перших же турів.

У цьому матчі "Зоря" виглядає номінальним фаворитом, але після літнього міжсезоння ситуація могла різко змінитися. Хто фаворит насправді - відповість лише гра.

Матч "Зоря" - Маріуполь" розпочнеться на "Славутич-Арені" у Запоріжжі о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".