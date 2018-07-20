"Шахтар" започаткував нову традицію - гравці прибули на матч Суперкубка в елегантних костюмах
20:54, 20 липня 2018Футбол
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Команда була одягнена "з голочки" перед вильотом на перший матч сезону 2018/19.
Гравці "Шахтаря" одягли нові стильні костюми / shakhtar.com
Футболісти донецького "Шахтаря" прилетіли на матч Суперкубка України в Одесу одягнені в стильні костюми.
На гру з київським "Динамо" донеччани прибули вдягнені "з голочки" і вельми елегантні.
На гравцях були модні костюми темно-синього кольору і краватки з емблемою футбольного клубу "Шахтар". У клубі планують зробити виїзди команди на матчі в новому образі на регулярній основі.
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
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