"Шахтар" започаткував нову традицію - гравці прибули на матч Суперкубка в елегантних костюмах

20:54, 20 липня 2018
Футбол
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Гравці "Шахтаря" одягли нові стильні костюми / shakhtar.com

На гру з київським "Динамо" донеччани прибули вдягнені "з голочки" і вельми елегантні.

На гравцях були модні костюми темно-синього кольору і краватки з емблемою футбольного клубу "Шахтар". У клубі планують зробити виїзди команди на матчі в новому образі на регулярній основі.

shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
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Теги: #ФК Шахтар#Суперкубок України