"Шахтар" започаткував нову традицію - гравці прибули на матч Суперкубка в елегантних костюмах

Команда була одягнена "з голочки" перед вильотом на перший матч сезону 2018/19.

Футболісти донецького "Шахтаря" прилетіли на матч Суперкубка України в Одесу одягнені в стильні костюми. На гру з київським "Динамо" донеччани прибули вдягнені "з голочки" і вельми елегантні. На гравцях були модні костюми темно-синього кольору і краватки з емблемою футбольного клубу "Шахтар". У клубі планують зробити виїзди команди на матчі в новому образі на регулярній основі.

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