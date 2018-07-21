Динамо заволоділо Суперкубком-2018, обігравши Шахтар

Долю матчу вирішила помилка Андрія П'ятова.

В Одесі завершився матч за Суперкубок України-2018 з футболу. Київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" з рахунком 1:0 і стало володарем трофею.

Незважаючи на низку втрачених "Шахтарем" можливостей на перших хвилинах, саме "Динамо" вийшло вперед у першому таймі. "Біло-сині" скористалися помилкою Андрія П'ятова, відібрали у голкіпера м'яч, і Буяльський відправив м'яч у ворота. 1:0.

"Шахтар", який виступав експериментальним складом, частіше володів м'ячем, однак так і не зміг втілити свої дії у по-справжньому гольові моменти.

Поєдинок завершився сутичкою гравців двох команд, в результаті чого по одному футболісту "Динамо" і "Шахтаря" були вилучені.

"Динамо" у 7-й раз виграло Суперкубок України, у гірників залишилося 8 титулів в цьому турнірі.

Шахтар — Динамо 0:1

Гол: Буяльський, 18.

Шахтар: Пятов — Данченко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі — Степаненко, Патрік — Марлос, Коваленко (Тотовицький, 68), Фернандо (Болбат, 71) — Мораєс.

Динамо: Бойко — Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзьора — Буяльський (Сидорчук, 77), Шепелєв — Циганков, Че Че (Гармаш, 46 (Шапаренко, 72)), Вербич — Бесєдін.

Попередження: Данченко, Фернандо, Мораєс, Тотовицький — Бурда, Шепелєв, Кадар, Бойко, Кендзьора.

На 90+6 хвилині були вилучені Ісмаїлі і Бурда (обидва — неспортивна поведінка).