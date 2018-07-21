Марлос визнаний найкращим гравцем минулого сезону УПЛ, Хацкевич - найкращим тренером

Названі лауреати Прем'єр-ліги.

В Одесі перед стартом матчу за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" були вручені нагороди кращим гравцям і тренеру Прем'єр-ліги в сезоні-2017/18.

Так, півзахисник "Шахтаря" Марлос отримав приз найкращому футболістові з рук знаменитого форварда "Динамо" і збірної СРСР Ігоря Бєланова.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич визнаний найкращим наставником серед клубів УПЛ. Приз йому вручив президент ФФУ Андрій Павелко.

Півзахисник киян Віктор Циганков визнаний найкращим молодим гравцем минулого сезону.

Голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов отримав приз найкращому воротарю в УПЛ.