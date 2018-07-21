Шевченко і його помічники підписали новий контракт з ФФУ

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, контракти підписані до липня 2020 року.

Виконком ФФУ прийняв рішення продовжити контракти з головним тренером збірної Андрієм Шевченком і його помічниками.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, нові контракти з тренерами розраховані до 31 липня 2020 року. Перед штабом поставлено завдання вивести команду у фінальну частину Євро-2020.

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Журналіст додає, що незабаром у тренерському штабі Шевченка буде поповнення – на місце Рауля Ріанчо, який пішов у московський "Спартак", прийде «топ-фахівець з українським паспортом».

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив збірну України влітку 2016 року. Під його керівництвом збірна України не змогла пройти відбір у фінальну частину чемпіонату світу-2018, посівши 3-є місце в групі і пропустивши вперед Ісландію і Хорватію.

У штаб збірної України, крім Шевченка, також входять італійці Мауро Тассотті і Андреа Малдера.