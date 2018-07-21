Шахтар - Динамо: історія протистоянь у Суперкубку України

Команди в рамках турніру провели між собою 10 матчів. Рахунок поки рівний - 5-5.

У суботу, 21 липня, в Одесі на стадіоні «Чорноморець» відбудеться поєдинок за Суперкубок України між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем», яким традиційно розпочинається новий футбольний сезон.

У минулому році переможцем цього турніру став «Шахтар», який переміг «Динамо» з рахунком 2:0.

Загалом команди зіграли між собою десять матчів у Суперкубку України, рахунок перемог дорівнює: п'ять разів ставали володарями трофея «біло-сині» і п'ять – «гірники». Наступна гра стане 11-ю зустріччю цих команд у Суперкубку, у якій з'ясується, на рахунку кого з них буде більше перемог у цьому турнірі.

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Але в загальній кількості завойованих трофеїв у Суперкубку України попереду донецька команда – вісім, що на два більше, ніж у киян.

У п'яти поєдинках з десяти – в 2004, 2005, 2007, 2008, 2016 роках – переможець визначався в серії пенальті. У цьому показнику «Динамо» лідирує, тричі здобувши перемогу в серії післяматчевих пенальті. У «Шахтаря», в свою чергу, дві такі перемоги. Цікаво, що в чотирьох матчах з п'яти рахунок в основний час був зафіксований 1:1.

Всі матчі «Динамо» (Київ) проти «Шахтаря» (Донецьк) у Суперкубку України:

10.07.2004. «Динамо» – «Шахтар» – 1:1 (Гусєв, 21 – Левандовскі, 76), по пенальті – 6:5 (Шацьких, Белькевич, Гусєв, Ель-Каддурі, Дмитрулін, Шовковський – Левандовскі, Стойкан, Рац, Матузалем, Батіста).

09.07.2005. «Динамо» – «Шахтар» – 1:1 (Белькевич, 32 – Елано, 5), по пенальті – 3:4 (Алієв, Гавранчич, Гусєв – Жадсон, Рац, Тимощук, Стойкан).

16.07.2006. «Динамо» – «Шахтар» – 2:0 (Маркович, 10, Мілевський, 88).

10.07.2007. «Динамо» – «Шахтар» – 2:2 (Михалик, 26, 30 – Гладкий, 14, Ткаченко, 55), по пенальті – 4:2 (Нінкович, Дедечко, Маркович, Морозюк – Фернандіньо, Рац).

15.07.2008. «Шахтар» – «Динамо» – 1:1 (Чигринський, 38 – Мілевський, 6), по пенальті – 5:3 (Рац, Срна, Чигринський, Фернандіньо, Брандао – Ярмоленко, Алієв, Нінкович).

05.07.2011. «Шахтар» – «Динамо» – 1:3 (Фернандіньо, 14 – Гусєв, 5, пен., Діакате, 32, Мілевський, 83).

22.07.2014. «Шахтар» – «Динамо» – 2:0 (Гладкий, 75, Марлос, 90+3).

14.07.2015. «Динамо» – «Шахтар» – 0:2 (Срна, 90+2, пен., Бернард, 90+4).

16.07.2016. «Шахтар» – «Динамо» – 1:1 (Фред, 58 – Віда, 80), по пенальті – 3:4 (Срна, Ісмаїлі, Фред – Антунеш, Морозюк, Хачеріді, Мораес).

15.07.2017. «Шахтар» – «Динамо» – 2:0 (Феррейра, 8, 56).

Як повідомляв УНІАН, матч за Суперкубок України-2018 "Шахтар" - "Динамо" відбудеться сьогодні в Одесі. Початок - 21.00.