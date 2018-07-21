Шахтар - Динамо, матч за Суперкубок України: де дивитися

Перша зустріч грандів в новому сезоні буде транслюватися на двох телеканалах.

Сьогодні, 21 липня, матчем в Одесі між "Шахтарем" і "Динамо" розпочнеться футбольний сезон. Дві найсильніші команди країни зустрінуться в матчі за Суперкубок України.

Поєдинок розпочнеться о 21.00 на одеському стадіоні "Чорноморець".

Пряма трансляція матчу запланована відразу на двох каналах - загальнонаціональному телеканалі "Україна" і спеціалізованому "Футбол 1". Початок - о 20.50.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, хто є фаворитом поєдинку, на думку букмекерів.