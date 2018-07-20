Юніорська збірна України відібрала очки у Англії на Євро-2018 (U-19)

Після двох матчів з Францією і Англією в українських юнаків 4 очки!

Юніорська збірна України з футболу провела матч 2-го туру у фінальній частині чемпіонату Європи серед 19-річних, який проходить у Фінляндії. Українці зіграли внічию з однолітками з Англії.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Обидва голи були забиті в першому таймі. На 8-й хвилині британці відкрили рахунок після не зовсім впевненої гри голкіпера "синьо-жовтих" Кучерука. Таверньє відправив м'яч у ворота - 0:1.

Проте наприкінці першого тайму показав себе молодцем форвард збірної України Владислав Супряга, який зробив гол фактично з напівмоменту. 1:1.

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Другий тайм пройшов з перевагою збірної Англії - британці насідали на ворота української команди, проте рахунок більше не змінився.

Нагадаємо, що в 1-му турі українці сенсаційно обіграли команду Франції - 2:1.

Після двох матчів у підопічних Олександра Петракова 4 набраних очки і дуже хороші шанси на вихід у півфінал. Для досягнення мети "синьо-жовтим" необхідно не програти Туреччині у заключному турі групового етапу.

Також за підсумками Євро-2018 стануть відомі учасники чемпіонату світу-2019 (U-20), якими стануть кращі п'ять команд континентального турніру.

Україна U-19 – Англія U-19 1:1

Україна U-19: Кучерук, Бондар, Миколенко, Конопля, Попов (Снурніцин, 73), Хахльов (Чех, 90), Корнієнко, Цитаішвілі (Ременюк, 62), Дришлюк, Булеца, Супряга.