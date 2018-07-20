Динамо представило трьох літніх новачків

Бразильці Че Че і Сідклей, а також українець Андрієвський отримали футболки столичного клубу.

Київське "Динамо" на клубній базі в Кончі-Заспі представило новачків, які приєдналися до команди в літнє міжсезоння.

В якості футболістів «біло-синіх» на прес-конференції були представлені український півзахисник Олександр Андрієвський, а також бразильські новачки – Сідклей і Че Че.

Всі троє символічно отримали футболки «Динамо» з обраними номерами на сезон - 2018/19. Че Че буде грати під номером "6", його співвітчизник Сідклей вибрав футболку з 17-м номером, а екс-гравець "Зорі" Андрієвський в "Динамо" буде виступати під 18-м номером, повідомляє офіційний клубний сайт.

Нагадаємо, що перший матч сезону "Динамо" проведе в суботу, 21 липня, в Одесі, де зіграє за Суперкубок України з "Шахтарем".