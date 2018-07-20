Суд скасував рішення про відсторонення Мілана з єврокубків

У найближчому сезоні "россо-нері" зіграють у Лізі Європи.

Спортивний суд Лозанни (CAS) скасував рішення Слідчої палати УЄФА про виключення клубу "Мілан" з єврокубків. Нагадаємо, знаменитий італійський клуб був дискваліфікований на два роки за порушення правил фінансового фейр-плей. CAS задовольнив апеляцію "Мілана". Таким чином, "россо-нері" зможуть зіграти в Лізі Європи в сезоні-2018/19. За інформацією газети La Reppublica, юристи «Мілана» попросили звернути увагу на виконання правил фінансового фейр-плей клубами «Інтер», «Манчестер Сіті» та «ПСЖ».

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