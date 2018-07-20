Відбулося жеребкування 2-го етапу Кубку України з футболу

Харківський "Металіст 1925" прийматиме "Оболонь-Бровар", а "Дніпро-1" зіграє на виїзді з запорізьким "Металургом".

У Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу Кубку України сезону-2018/2019.

Як повідомляє прес-служба ФФУ, у жеребкуванні, яке провели відомі у минулому гравці Олег Кузнецов та Василь Кардаш, взяли участь 28 команд.

Це, зокрема, 10 переможців першого попереднього етапу, 16 команд першої ліги та «Кремінь» (Кременчук) і «Черкащина-Академія» (Білозір'я) як команди першої ліги, що перейшли до другої ліги.

Кубок України. Другий етап

Результати жеребкування

«Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) — «Гірник» (Кривий Ріг)

«Інгулець» (Петрове) — «Колос» (Ковалівка)

«Минай» (Ужгород) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Металіст 1925» (Харків) — «Оболонь-Бровар» (Київ)

«Суми» (Суми) — «Кобра» (Харків)

«Вікторія» (Миколаївка) — «Мир» (Горностаївка)

«Черкащина-Академія» (Білозір'я) — «Рух» (Винники)

«Калуш» (Калуш) — «Авангард» (Краматорськ)

«Металург» (Запоріжжя) — «Дніпро-1» (Дніпро)

«Таврія-Сімферополь» — «Волинь» (Луцьк)

«Кремінь» (Кременчук) — «Зірка» (Кропивницький)

«Балкани» (Зоря) — «Миколаїв» (Миколаїв)

«Кристал» (Херсон) — «Агробізнес» (Волочиськ)

Базовою датою для проведення матчів цієї стадії змагань є 22 серпня.

Переможці другого етапу потраплять у третій етап Кубку України, у якому братимуть також участь 6 клубів Прем'єр-ліги.