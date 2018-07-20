Збірна України тренуватиметься у Києві перед стартом у Лізі націй
12:55, 20 липня 2018Футбол
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Тренувальний збір підопічних Андрія Шевченка розпочнеться 3 вересня.
Збірна України проведе збір перед стартом у Лізі націй в Києві / Фото Павла Кубанова
В штабі збірної України остаточно визначилися з планами підготовки до стартового поєдинку Ліги націй, який пройде 6 вересня в Чехії.
Як повідомляє сайт "Команда 1", збір розпочнеться 3 вересня в Києві, хоча раніше його планували провести у Львові.
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Тренування будуть проходити на навчально-тренувальному комплексі імені Баннікова і, якщо буде потрібно, на НСК «Олімпійський».
5 вересня команда вирушить до Чехії, де 6-го числа зіграє проти місцевої збірної.
Після матчу збірна України прибуде до Львова, де буде готуватися до матчу зі Словаччиною, який відбудеться 9 вересня на «Арені Львів» за порожніх трибун.
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