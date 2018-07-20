Агент Мілевського: інформація про порушення режиму Артемом - маячня

Стало відомо, чому футболіст пішов з "Динамо" (Брест).

Артем Мілевський залишив свій клуб - «Динамо» (Брест) з Білорусі - виключно через футбольні причини, а порушення дисципліни - вигадка.

Про це заявив агент Мілевського Олександр Панков в інтерв'ю білоруському сайту "Трибуна".

"Ситуація проста. Артему було запропоновано розірвати контракт. З «Динамо» у нас були певні домовленості, що якщо з'являться нюанси або пропозиції, ми можемо розлучитися. До цього і прийшли. А вранці я прочитав про проблеми з дисципліною. Це повна маячня.

Подібні історії тягнуться за Артемом з часів київського «Динамо». І з якої б команди він не йшов, будуть розмови про дисципліну. Постійно говорять про якісь скандали. Але це повна нісенітниця і марення. Проблем з дисципліною у мого підопічного не було. Просто змінюється концепція. Новий головний тренер бачить гру команди інакше. І в його бачення Артем не вписується. Тому і було прийнято рішення розійтися. Керівництво клубу озвучило свою позицію, я поговорив з Артемом і ми прийняли це рішення", - повідомив Панков.

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За словами агента, Мілевському вдалося повністю перезавантажити свою кар'єру в "Динамо" (Брест), де він був одним з лідерів.

"Артем професійно виконував свої обов'язки. За рік, проведений у Бресті, він віддав багато гольових передач. Це дуже хороший результат. І в нього дуже хороші пропозиції. Сьогодні ми починаємо активно включатися навіть не в пошук команди, а вже у стадію переговорів. Ще два тижні тому у мене по Артему була пара пропозицій. Будемо працювати. І найближчим часом Артем буде у новій команді".

При цьому ймовірність того, що Мілевський опиниться в українському клубі, є мінімальною.

"Ми розглядаємо всі варіанти. Мабуть, напевно, тільки не Україну. Тому що там він буде грати тільки в київському «Динамо», - зазначив Олександр Панков.

Як повідомляв УНІАН, екс-форвард збірної України Артем Мілевський перейшов у "Динамо" (Брест) рік тому. Разом з клубом він виграв Кубок Білорусі сезону-2017/2018 і Суперкубок-2018.

За рік Артем провів 38 матчів у всіх турнірах, забив 10 м'ячів і віддав 13 передач. У минулому сезоні Мілевський допоміг команді фінішувати в чемпіонаті на 4-му місці.