Хацкевич про трансфери в літнє міжсезоння: Динамо потрібні один-два футболісти

Наставник киян позначив проблемні позиції в своїй команді.

Головний тренер київського "Динамо" розповів про підготовку команди до нового сезону і можливі придбання.

Команді потрібні один-два гравці на посилення, зазначив Олександр Хацкевич в коментарі порталу Команда 1.

"На трансферному ринку на даний момент ми виконали роботу відсотків на 75. Триває пошук нападника. А з урахуванням того, що команду може покинути Дерлис Гонсалес, не завадить нам і фланговий півзахисник", - зазначив тренер.

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Говорячи про завдання команди на сезон, Хацкевич зауважив: "Завдання на сезон у Динамо не змінювалися і ніколи не зміняться. Ми повинні перемагати в усіх турнірах на внутрішній арені, а також незважаючи на всі наші відкриті кадрові питання, завоювати путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів".

А говорячи про те, чи влаштовує формат чемпіонату, зазначив: "В такому форматі УПЛ існує вже третій рік. І враховуючи реалії українського футболу, на мій погляд, це оптимальний на даний момент варіант".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" посіло в минулому сезоні УПЛ 2-е місце і почне новий єврокубковий сезон 2018/19 з кваліфікації Ліги чемпіонів.