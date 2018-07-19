Генеральний директор луганської "Зорі": три гравці переходять в команду з київського "Динамо"

Сергій Рафаїлов підтвердив трансферні чутки літнього міжсезоння.

Генеральний директор ФК «Зоря» Сергій Рафаїлов прокоментував інформацію, що з'явилася в Інтернеті щодо гравців свого клубу, а також потенційних новачків.

Рафаїлов дав коментар офіційному сайту ФК "Зоря".

Зокрема, він підтвердив інформацію про те, що три гравці київського «Динамо» незабаром поповнять склад клубу:

"Це правда. З Козаковим буде підписаний трирічний повноцінний контракт. Що ж стосується Михайличенко і Ледньова, то з ними будуть укладені орендні угоди. Про все це ми повідомимо на офіційному сайті", - зазначив функціонер.

Як повідомляв УНІАН, луганська "Зоря" зайняла 4-е місце в минулому сезоні української футбольної Прем'єр-ліги і почне новий сезон з кваліфікації Ліги Європи.