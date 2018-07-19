Генеральний директор луганської "Зорі": три гравці переходять в команду з київського "Динамо"
12:58, 19 липня 2018Футбол
410 0
Сергій Рафаїлов підтвердив трансферні чутки літнього міжсезоння.
Рафаїлов підтвердив перехід трьох гравців з "Динамо" в "Зорю" / dynamo.kiev.ua
Генеральний директор ФК «Зоря» Сергій Рафаїлов прокоментував інформацію, що з'явилася в Інтернеті щодо гравців свого клубу, а також потенційних новачків.
Рафаїлов дав коментар офіційному сайту ФК "Зоря".
Зокрема, він підтвердив інформацію про те, що три гравці київського «Динамо» незабаром поповнять склад клубу:
"Це правда. З Козаковим буде підписаний трирічний повноцінний контракт. Що ж стосується Михайличенко і Ледньова, то з ними будуть укладені орендні угоди. Про все це ми повідомимо на офіційному сайті", - зазначив функціонер.
Як повідомляв УНІАН, луганська "Зоря" зайняла 4-е місце в минулому сезоні української футбольної Прем'єр-ліги і почне новий сезон з кваліфікації Ліги Європи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter