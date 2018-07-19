Брестське "Динамо" розлучиться з Мілевським через порушення дисципліни - ЗМІ

Одне з джерел, близьке до клубу, повідомило, що це рішення може бути пов'язане з порушенням дисципліни.

Брестське «Динамо» найближчим часом розлучиться з Артемом Мілевським і Олексієм Гавриловичем.

Одне з джерел, близьке до клубу, повідомило, що це рішення може бути пов'язане з порушенням дисципліни, повідомляє Трибуна.

Також існувала ймовірність розлучення з Павлом Савицьким. Проте на даний момент він залишається в команді.

Зазначимо, що Гаврилович є капітаном команди. У нинішньому сезоні провів 13 матчів.

Мілевський має другий результат в команді за системою «гол + пас» – на його рахунку 10 (3+7) балів у 14 матчах. Кращий показник тільки у Савицького 13 (9+4) бали. Також Савицький є найкращим бомбардиром чемпіонату Білорусі.

Раніше головний тренер «Динамо» Олексій Шпилевський говорив про те, що Мілевський ще не до кінця розкрив свій потенціал.

Також цю інформацію "Прессболу" підтвердила прес-секретар брестського "Динамо" Ольга Хижинкова.

"Дійсно, ФК "Динамо-Брест" розлучається з Артемом Мілевським і Олексієм Гавриловичем. Павло Савицький також незабаром покине команду. Він переведений на індивідуальний режим тренувань і в заявку не потрапляє. Враховуючи трансферну вартість цього гравця, прийнято рішення про його продаж.

Разом з тим, причини, за якими "Динамо-Брест" розлучається з цими гравцями, клуб не розголошує. Розлучаємося шанобливо і сподіваємося, що ці футболісти при своїй кваліфікації знайдуть гідні варіанти продовження роботи", - зазначила Хижинкова.