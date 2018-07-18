Динамо представило ігрову форму від нового технічного спонсора (фото)

23:25, 18 липня 2018
Футбол
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ФК "Динамо"

В цьому році виробником екіпіровки київського клубу стала компанія New Balance. Контракт підписаний на 3 роки. Раніше протягом більше 20 років «Динамо» співпрацювало з adidas.

Домашній і виїзний комплекти ігрової форми зберегли колишню колірну гаму - білу і синю.

Представлення нової форми на НСК "Олімпійський" було відкритим для всіх бажаючих.

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", починаючи з сезону 2019/20, New Balance буде розробляти для киян екіпіровку ексклюзивного дизайну.

ФК "Динамо"
ФК "Динамо"
ФК "Динамо"

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Теги: #Динамо Київ