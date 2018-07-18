Динамо представило ігрову форму від нового технічного спонсора (фото)

Київський клуб підписав контракт з відомою компанією екіпіровки New Balance.

Київське "Динамо" презентувало форму на сезон-2018/19.

В цьому році виробником екіпіровки київського клубу стала компанія New Balance. Контракт підписаний на 3 роки. Раніше протягом більше 20 років «Динамо» співпрацювало з adidas.

Домашній і виїзний комплекти ігрової форми зберегли колишню колірну гаму - білу і синю.

Представлення нової форми на НСК "Олімпійський" було відкритим для всіх бажаючих.

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", починаючи з сезону 2019/20, New Balance буде розробляти для киян екіпіровку ексклюзивного дизайну.