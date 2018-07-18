"Динамо" дозаявило 6 гравців перед стартом нового сезону 2018/19
Футбольний клуб "Динамо" (Київ) представив оновлену заявку на новий сезон української Прем'єр-ліги.
У ній присутні шість нових імен, серед яких воротар Артур Рудько, якого заявили за списком А, повідомляє SportArena.
А ось за списком Б проходять п'ятеро молодих виконавців. Серед них — екс-хавбек Сталі Дмитро Копитов, який в минулому сезоні взяв участь у 19 поєдинках (5 — в основі, 2 голи) за кам'янчан.
Чотири гравці — воротар Руслан Нещерет, захисники Микола Ярош та Олександр Романчук, а також хавбек Юрій Шпирка.
Раніше повідомлялося, що в заявці Динамо немає кількох легіонерів, які досі перебувають на контракті — захисників Карлоса Самбрано, Александара Пантича, а також півзахисників Дерліса Гонсалеса і Микити Корзуна.
У першому турі української Прем'єр-ліги "Динамо" зіграє вдома з полтавською "Ворсклою", гра відбудеться 25 липня.