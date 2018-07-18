Ярмоленко весело адаптується в англійському "Вест Хемі" - з піснями й тролингом одноклубників

Ярмоленко то тролить одного одноклубника, то іншому співає українські пісні.

Півзахисник хбірної України з футболу та англійського клубу "Вест Хем" Андрій Ярмоленко поділився роликом, як їде в машині з партенром по команді Іссою Діопом та співає хіт Вєрки Сердючки "Все будет хорошо".

Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" 11-го липня, підписавши контракт на 4 роки, нагадує ПроСпорт.

Українець вже дебютував за новий клуб у товариському матчі.

Як видно з ролику, гравець чудово адаптується в новому для себе клубі.