Ярмоленко весело адаптується в англійському "Вест Хемі" - з піснями й тролингом одноклубників
15:45, 18 липня 2018Футбол
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Ярмоленко то тролить одного одноклубника, то іншому співає українські пісні.
Ярмоленко чудово адаптується в новому клубі / whufc.com
Півзахисник хбірної України з футболу та англійського клубу "Вест Хем" Андрій Ярмоленко поділився роликом, як їде в машині з партенром по команді Іссою Діопом та співає хіт Вєрки Сердючки "Все будет хорошо".
Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" 11-го липня, підписавши контракт на 4 роки, нагадує ПроСпорт.
Українець вже дебютував за новий клуб у товариському матчі.
Як видно з ролику, гравець чудово адаптується в новому для себе клубі.
Ярмоленко запалює Вєрку Сердючку pic.twitter.com/jtCP9zOyUP— Вікторія Балас (@balasvika) 18 липня 2018 р.
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