Ярмоленко весело адаптується в англійському "Вест Хемі" - з піснями й тролингом одноклубників

15:45, 18 липня 2018
Футбол
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Ярмоленко чудово адаптується в новому клубі / whufc.com

Півзахисник хбірної України з футболу та англійського клубу "Вест Хем" Андрій Ярмоленко поділився роликом, як їде в машині з партенром по команді Іссою Діопом та співає хіт Вєрки Сердючки "Все будет хорошо".

Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" 11-го липня, підписавши контракт на 4 роки, нагадує ПроСпорт.

Українець вже дебютував за новий клуб у товариському матчі. 

Як видно з ролику, гравець чудово адаптується в новому для себе клубі. 

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Теги: #Андрій Ярмоленко#Вест Хем Юнайтед