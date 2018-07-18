Лист головного тренера збірної Хорватії, де він звинувачує владу в корупції, виявився фейком

Автором скандального листа виявився журналіст, який назвав це експериментом.

Відкритий лист, нібито написаний головним тренер збірної Хорватії Златко Далічем, адресований іншим політикам, виявився фейком.

Раніше на неофіційній сторінці збірної Хорватії в Facebook з'явилося звернення головного тренера хорватської збірної Златко Даліча, в якому він звинувачує владу в корупції, критикує політиків і стверджує, що всі призові від ЧС-2018 (23 мільйони євро) команда віддасть в дитячий благодійний фонд.

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Насправді автором листа є журналіст Ігор Премужич.

«Вчора я написав текст з паралельного всесвіту, в якому Златко Даліч з усіма гравцями і персоналом дистанціюється від політичної еліти Хорватії. В цьому уявному листі він робить те, що належить справжньому спортсмену і патріоту. Нарешті, я підписав текст і чітко вказав, що він не був написаний Златко Далічем. Експеримент і вкидання теми у маси показав цікаві результати. Я показав, що переважна більшість людей навіть не читали цей текст», – сказав Премужич.

Нагадаємо, збірна Хорватії вперше в історії стала фіналістом чемпіонату світу з футболу. У фіналі хорвати поступилися Франції - 2:4.