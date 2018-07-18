Реал віддасть українця Луніна в оренду в разі купівлі бельгійця Куртуа
13:46, 18 липня 2018Футбол
241 0
Тим часом Андрій Лунін продовжує тренування з мадридським клубом.
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін може піти в оренду / Real Madrid
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін буде відданий в оренду в один з клубів іспанської Сегунди (другий дивізіон чемпіонату Іспанії) у разі придбання "Вершковими" голкіпера "Челсі" і збірної Бельгії Тібо Куртуа.
Про це повідомляє іспанська газета Marca.
Нагадаємо, екс-голкіпер "Зорі" Андрій Лунін підписав з "Реалом" 6-річний контракт і вже приступив до тренувань з командою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter