Реал віддасть українця Луніна в оренду в разі купівлі бельгійця Куртуа

Тим часом Андрій Лунін продовжує тренування з мадридським клубом.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін буде відданий в оренду в один з клубів іспанської Сегунди (другий дивізіон чемпіонату Іспанії) у разі придбання "Вершковими" голкіпера "Челсі" і збірної Бельгії Тібо Куртуа.

Про це повідомляє іспанська газета Marca.

Нагадаємо, екс-голкіпер "Зорі" Андрій Лунін підписав з "Реалом" 6-річний контракт і вже приступив до тренувань з командою.