Збірна Хорватії пожертвує 23 мільйони євро призових за ЧС-2018 у дитячий благодійний фонд

Також головний тренер команди Златко Даліч попросив політиків не піаритися на успіху національної збірної.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч написав відкритий лист, в якому зазначив, що всі призові, отримані на ЧС-2018, а це 23 млн євро, збірна віддасть у благодійний фонд для хорватських дітей.

"Зараз Хорватія знаходиться у важкій ситуації. Хорватія – найбідніша країна в Євросоюзі, якою керують люди, що мають відношення до організованої злочинності. Мільйони людей виїхали з Хорватії в останні 20 років. Наші пенсіонери не можуть забезпечити свої базові потреби, молодь не може дозволити собі освіту, медицина руйнується, а корумпована юридична система захищає великі капітали.

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Я прошу політиків і представників влади, які довели людей до відчаю і злиднів, триматися подалі від збірної Хорватії. Вам не раді в нашій роздягальні, ми не хочемо з вами фотографуватися і вести справи. Це ви зробили хорватів бідним народом Європи. У нас є діти, які ніколи не бачили моря, але в Хорватії більше тисячі кілометрів морського узбережжя. Є діти, які лягають спати голодними, тому що їхні батьки безробітні.

Ми не раді людям, які зробили це з нашою країною. Поважайте наше рішення, не надягайте наші футболки і не використовуйте наш успіх для своєї реклами.

Вся команда пожертвує свої призові з ЧС-2018 хорватським дітям. Фонд профінансує дітям відпочинок на морі. Це найменше, що ми можемо зробити", - йдеться в листі.

Нагадаємо, збірна Хорватії під керівництвом Златко Даліча вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу, де поступилася Франції з рахунком 2:4.

Як повідомляв УНІАН, Хрещатик перед фіналом ЧС-2018 прикрасили хорватськими та українськими прапорами.