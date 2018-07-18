Тайсон пропустить матч за Суперкубок України проти Динамо

Футболіст, включений до складу збірної Бразилії на ЧС-2018, отримав 12 днів відпочинку.

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека повідомив, що півзахисник "гірників" Тайсон пропустити поєдинок за Суперкубок України з київським «Динамо».

«Тайсон приїде 20 липня, за день до матчу за Суперкубок України. Абсолютно всі хлопці, які були задіяні в матчах за свої національні збірні, отримали по 12 днів відпочинку, тому він повернеться напередодні гри. Якщо ви запитаєте, чи буде Тайсон готовий до зустрічі з «Динамо», то я відповім: звичайно ж, ні», – сказав Фонсека, повідомляє офіційний сайт гірників.

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" пройде в Одесі 21 липня. Початок - о 21.00.

Як повідомляв УНІАН, у Бразилії викрали маму півзахисника "Шахтаря" Тайсона.