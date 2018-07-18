Шахтар в центрі Києва представив п'ятьох новачків
10:50, 18 липня 2018Футбол
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Гравцями клубу стали бразильці Жуніор Мораєс, Майкон, Фернандо і Сіпріано, а також український голкіпер Олексій Шевченко.
"Шахтар" представив п'ятьох новачків / ФК "Шахтар"
Донецький «Шахтар» провів презентацію п'ятьох новачків.
Цього літа склад «гірників» вже поповнили голкіпер Олексій Шевченко, півзахисники Майкон, Фернандо і Сіпріано, а також нападник Жуніор Мораєс. Вони отримали ігрові футболки з рук головного тренера Паулу Фонсеки.
Презентація відбулася в самому центрі Києва, на терасі, розташованій на верхньому поверсі столичного ЦУМу.
"Шахтар" почне сезон матчем за Суперкубок України 21 липня в Одесі, де зустрінеться з київським "Динамо".
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