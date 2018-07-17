Збірна України серед 19-річних обіграла Францію на юніорському Євро

Українці з перемоги стартували у фінальній частині чемпіонату континенту.

Юніорська збірна України з футболу провела стартовий матч у фінальній частині чемпіонату Європи-2018 серед 19-річних. У першому турі українці сенсаційно обіграли французів з рахунком 2:1.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Рахунок у матчі на 13-й хвилині відкрив Георгій Цитаішвілі. Прийнявши м'яч у штрафному майданчику французів, він фінтом прибрав захисника і технічно пробив у ближній кут. Втім, вже на 23-й хвилині Рафік Гітан зрівняв рахунок.

На 64-й хвилині стався один з ключових епізодів матчу: французький захисник порушив правила, намагаючись перешкодити Владиславу Супрязі вийти віч-на-віч з воротарем. Арбітр прийняв справедливе рішення, вилучивши гравця і залишивши Францію в меншості.

На останніх хвилинах українці повністю володіли ініціативою і закономірно вирвали перемогу у матчі: Сергій Булеца отримав пас від Цитаішвілі і пробив з кута штрафного майданчика. Цей гол приніс перемогу збірній України - 2:1.

Відзначимо, що в групі, де виступає Україна, зіграний ще один матч - Англія - Туреччина - 3:2.

У другому турі на Євро-2018 суперником українців буде команда Англії (20 липня), а в третьому турі підопічні Олександра Петракова битимуться з Туреччиною (23 липня).

Дві кращі команди групи продовжать боротьбу в півфіналах. Також за підсумками Євро-2018 п'ять кращих колективів здобудуть путівки на чемпіонат світу-2019 (U-20).

Франція U-19 – Україна U-19 - 1:2

Голи: 0:1 – 13 Цитаішвілі, 1:1 – 23 Гітан, 1:2 – 86 Булеца.

Україна U-19 – Кучерук, Миколенко, Бондар, Попов, Конопля, Хахльов (Бєляєв, 90), Дришлюк, Булеца (Ременюк, 89), Корнієнко, Цитаішвілі (Мусолітін, 90), Супряга.