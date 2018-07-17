Ошукані нігерійські вболівальники вже три тижні не можуть залишити Росію

Вболівальники, які приїхали на ЧС-2018, жили в аеропорту і займалися жебрацтвом.

Близько 100 ошуканих вболівальників з Нігерії знаходяться в московських хостелах в очікуванні повернення на батьківщину, повідомила прес-секретар волонтерської організації "Альтернатива" Юлія Сілуянова.

Президент Нігерії Мохаммаду Бухарі доручив евакуювати своїх громадян, яким тепер забороняють спілкуватися з представниками ЗМІ.

"Сьогодні в хостели привезли ще 25-30 нігерійців, - заявила Сілуянова. - Президент Нігерії доручив евакуювати всіх своїх громадян міністру закордонних справ і міністру авіації. Той факт, що за справу взялася виконавча влада, дає нам надію. Проте вболівальникам, які знаходяться в Москві, забороняють обговорювати подробиці їхнього приїзду зі ЗМІ або пропонують брехати на камеру про те, що рейс пропустили зі своєї вини".

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Загалом на території московського регіону в даний час знаходяться близько 200 нігерійських фанатів, зворотні квитки яких були анульовані шахраями.

Як стало відомо, зловмисники зібрали з уболівальників, які приїхали в Росію з Нігерії на чемпіонат світу з футболу, по 250 доларів з кожного.

«Весь процес взялася організувати якась російська фірма. Зібрала гроші за квитки в обидві сторони, допомогла оформити паспорти вболівальників», - повідомляє Mash.

Близько двох тижнів нігерійські фанати провели прямо в залі очікування аеропорту, деякі з них займалися жебрацтвом, інші підходили до пасажирів і просили у них гроші. Митися гостям чемпіонату світу довелося в раковинах, а спали вони на кріслах. Після численних скарг, коли в аеропорт «Внуково» викликали поліцію і правозахисників, нігерійських вболівальників доставили в посольство. Незабаром фанати зможуть повернутися додому.

Збірна Нігерії була учасницею чемпіонату світу-2018 з футболу, але вибула ще після групового раунду, зігравши на турнірі 3 гри, остання з яких відбулася ще 26 червня.