Зідан отримає посаду в Ювентусі - ЗМІ
18:20, 17 липня 2018Футбол
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Французький тренер піде слідом за Кріштіану Роналду, з яким працював в "Реалі".
Зінедін Зідан / Financial Tribun
Колишній головний тренер "Реала" Зінедін Зідан отримає посаду радника в туринському "Ювентусі".
Про це повідомляє портал Libertad Digital з посиланням на джерело, близьке до сім'ї Аньєллі, що володіє клубом.
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Відзначається, що французький фахівець почне роботу в жовтні в якості радника спортивного директора "бьянко-нері" Фабіо Паратічі.
Повідомляється, що на рішення Зідана приєднатися до "Ювентусу" вплинув перехід нападника Кріштіану Роналду в цей клуб, який відбувся 10 липня.
Нагадаємо, що Зідан в червні несподівано подав у відставку з поста головного тренера "Реала" після того, як привів команду до третьої поспіль перемоги в Лізі чемпіонів.
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