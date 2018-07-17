У збірній Ісландії відправили у відставку легендарного тренера-стоматолога

Хеймір Хадльгрімссон залишив свій пост.

Футбольна асоціація Ісландії повідомила в твіттері про те, що головний тренер національної команди Хеймір Хадльгрімссон не став продовжувати контракт і залишив свій пост.

Фахівець працював з "вікінгами" з 2011 року - спочатку на посаді помічника головного тренера, з 2014 року - на паритетних засадах з Ларсом Лагербеком, а з 2016 року - керував командою самостійно.

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Цікаво, що до 2016-го Хадльгрімссон поєднував тренерську діяльність з роботою звичайного стоматолога - він мав власний стоматологічний кабінет на ісландському острові з населенням 4000 чоловік.

Зазначимо, що в останні роки збірна Ісландії досягла найбільш вагомих результатів за всю історію. У 2016 році команда вперше пробилася на чемпіонат Європи, де дійшла до 1/4 фіналу.

А два роки потому ісландці, пройшовши в кваліфікації збірну України, дебютували і в фінальних турнірах чемпіонату світу. Однак на ЧС-2018 з групи їм вийти не вдалося - команда зайняла останнє, 4-е місце в квартеті D.