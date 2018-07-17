Карпати підписали екс-гравця Роми і ще двох новачків
Атакуючий півзахисник «Роми» Кевін Мендес став гравцем львівських «Карпат».
Контракт розрахований на 3 роки, повідомляє офіційний сайт "Карпат".
Уругваєць Кевін Мендес – вихованець клубу «Пеньяроль». У 2015 році за 1,8 млн євро він перейшов до італійської «Роми». За основну команду римського клубу, втім, він так і не зіграв. Виступав в оренді за «Перуджу» і «Лозанну».
Екс-півзахисник @OfficialASRoma Кевін Мендес @KevinMendezz10 ставши гравцем львівських Карпат💪⚽#fckl_news#WelcomeToPride#новини_Карпатpic.twitter.com/DCdCTnKwcK— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 17 липня 2018 р.
Попередній сезон 22-річний уругваєць на правах оренди виступав за «Вітербезе Кастренсе» з італійської Серії С.
Крім того, "Карпати" підписали ще двох новачків. Гравцями львівської команди стали 26-річний боснійський захисник Аді Мегремич, чиєю останньою командою був "Железнічар", а також 25-річний український захисник Олег Бородай, який виступав за ФК "Полтава".
Новий сезон в УПЛ "Карпати" почнуть 22 липня домашньою грою з "Олександрією".