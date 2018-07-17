Карпати підписали екс-гравця Роми і ще двох новачків

Новий сезон у Прем'єр-лізі "Карпати" почнуть 22 липня домашньою грою з "Олександрією".

Атакуючий півзахисник «Роми» Кевін Мендес став гравцем львівських «Карпат».

Контракт розрахований на 3 роки, повідомляє офіційний сайт "Карпат".

Уругваєць Кевін Мендес – вихованець клубу «Пеньяроль». У 2015 році за 1,8 млн євро він перейшов до італійської «Роми». За основну команду римського клубу, втім, він так і не зіграв. Виступав в оренді за «Перуджу» і «Лозанну».

Попередній сезон 22-річний уругваєць на правах оренди виступав за «Вітербезе Кастренсе» з італійської Серії С.

Крім того, "Карпати" підписали ще двох новачків. Гравцями львівської команди стали 26-річний боснійський захисник Аді Мегремич, чиєю останньою командою був "Железнічар", а також 25-річний український захисник Олег Бородай, який виступав за ФК "Полтава".

Новий сезон в УПЛ "Карпати" почнуть 22 липня домашньою грою з "Олександрією".