Маму гравця Шахтаря Тайсона звільнили - її знайшли в багажнику авто

16:15, 17 липня 2018
Футбол
437 0
Тайсон з матір'ю у будинку в Бразилії / instagram.com/taisonfreda7

Про це повідомляє correio24horas.

Жінка перебувала в багажнику авто в сусідньому муніципалітеті. Крім того, поліція підтвердила, що підозрюваних заарештували, їх було четверо.

Нагадаємо, вранці 16 липня викрадач чекав жінку в машині, припаркованій біля дверей будинку. Він вийшов з машини з букетом квітів, коли мати Тайсона вийшла на вулицю. Після цього зловмисник кинув жінку в багажник машини і втік.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Бразилія#Тайсон Шахтар