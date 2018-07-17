Маму гравця Шахтаря Тайсона звільнили - її знайшли в багажнику авто

Чотирьох підозрюваних у викраденні заарештували.

Співробітники правоохоронної служби знайшли маму футболіста "Шахтаря" Тайсона, викрадену напередодні в Пелотасі (Бразилія).

Про це повідомляє correio24horas.

Жінка перебувала в багажнику авто в сусідньому муніципалітеті. Крім того, поліція підтвердила, що підозрюваних заарештували, їх було четверо.

Нагадаємо, вранці 16 липня викрадач чекав жінку в машині, припаркованій біля дверей будинку. Він вийшов з машини з букетом квітів, коли мати Тайсона вийшла на вулицю. Після цього зловмисник кинув жінку в багажник машини і втік.