Зінченко вирушив з Ман Сіті в турне по США
15:45, 17 липня 2018Футбол
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Підопічних Гвардіоли очікують спаринги з "Боруссією", "Ліверпулем" і "Баварією".
Олександр Зінченко їде з "Манчестер Сіті" в турне по США / twitter.com
Англійський «Манчестер Сіті» оголосив список футболістів, які відправилися в літнє турне по Сполучених Штатах Америки. Разом з командою вирушає за океан і український півзахисник Олександр Зінченко.
Про це повідомляє офіційний сайт "Ман Сіті".
Зазначимо, що протягом наступних 11 днів манчестерський клуб зіграє товариські матчі з дортмундською «Боруссією», «Ліверпулем» і «Баварією».
Раніше повідомлялося, що Зінченко може влітку змінити клуб. За інформацією ЗМІ, інтерес до 21-річного гравця проявляли «Фулхем», «Ньюкасл» і «Вулверхемптон».
Our US Tour travelling squad in full! ⚽️🇺🇸 #mancitypic.twitter.com/DjXX9hKHfl— Manchester City (@ManCity) 17 липня 2018 р.
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