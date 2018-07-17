Зінченко вирушив з Ман Сіті в турне по США

15:45, 17 липня 2018
Футбол
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Олександр Зінченко їде з "Манчестер Сіті" в турне по США / twitter.com

Англійський «Манчестер Сіті» оголосив список футболістів, які відправилися в літнє турне по Сполучених Штатах Америки. Разом з командою вирушає за океан і український півзахисник Олександр Зінченко.

Про це повідомляє офіційний сайт "Ман Сіті".

Зазначимо, що протягом наступних 11 днів манчестерський клуб зіграє товариські матчі з дортмундською «Боруссією», «Ліверпулем» і «Баварією».

Раніше повідомлялося, що Зінченко може влітку змінити клуб. За інформацією ЗМІ, інтерес до 21-річного гравця проявляли «Фулхем», «Ньюкасл» і «Вулверхемптон».

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Теги: #Олександр Зінченко#Манчестер Сіті