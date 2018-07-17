«Шахтар» продовжує підготовку до матчу за Суперкубок України

14:52, 17 липня 2018
Футбол
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"Шахтар" продовжує підготовку до першого матчу сезону / shakhtar.com

Ранкове тренування розпочалася з короткої розминки в фітнес-центрі, потім вже на газоні футболісти працювали над точністю передач в один дотик на обмеженому просторі, а також швидким переходом з оборони в атаку, повідомляє офіційний сайт донецької команди.

Під кінець сесії команду розділили на групи: півзахисники і нападники під керівництвом Нуну Кампуша займалися моделюванням атакуючих дій, а захисники разом з Паулу Фонсека освоювали організацію гри в обороні.

Веллінгтон Нем, який травмувався ще на зборі в Австрії, повернувся в загальну групу і провів повноцінне тренування.

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» – «Динамо» відбудеться 21 липня о 21:00 на стадіоні «Чорноморець» в Одесі.

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Теги: #ФК Шахтар#Динамо Київ#Суперкубок України