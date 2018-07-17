Український тренер Максимов зі скандалом покинув азербайджанську "Кешлю"

Максимова не влаштували умови контракту з бакинським клубом і він пішов після поразки від клубу з Мальти в єврокубках.

Головний тренер азербайджанського клубу «Кешля» Юрій Максимов покинув команду.

Максимова не влаштували умови контракту з бакинським клубом і він пішов, повідомляє azerisport.com.

Перед відходом український фахівець попрощався з командою.

Зазначимо, що на цьому тижні «Кешлю» чекає матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи з мальтійським «Бальцаном» (перший матч завершився розгромною поразкою з рахунком 1:4).

«Мій відхід з «Кешлі» не пов'язаний з поразкою від «Бальцана». Ми грали гідно і результат був не по грі. Я бажаю удачі команді. Вони всі молодці. Я не знаю, хто буде на чолі команди в матчі з «Бальцаном», так як мене вже там немає.

Причина мого відходу? Мене не влаштували ті умови, які висунуло мені керівництво клубу. Ми ще місяць тому домовилися з ним за новим контрактом, але підписання тяглося. Якось несерйозно було працювати без контракту. Наступні умови керівництва клубу мене не влаштували», - заявив Максимов.

У свою чергу, голова Наглядової ради азербайджанського футбольного клубу «Кешля» Заур Ахундов зазначив:

«Як можна закривати очі на такий результат? Ми витрачаємо гроші на команду і повинні вимагати за це результат. Яка повинна бути реакція керівництва клубу за безвольну поразку від команди з Мальти, причому з великим рахунком?

Максимов - досить неадекватна людина. Я, як голова клубу, після першої гри зажадав від нього пояснень, чому новачки команди сидять на лаві запасних, після 1:3 він не зробив змін, щоб вплинути на результат, і не підсилив атаку? Як можна продовжувати грати в обережний футбол, коли ти програєш 1:4? Ти повинен зробити щось, щоб команда відіграла хоча б один м'яч, а не відмазуватися словами, що розгубився під час гри.

Читайте такожУкраїнський тренер був видалений після того, як вдарив гравця суперника (відео)

Природно подібні питання – прерогатива тренера. Але, коли немає результату і команда безвольно програє команді з Мальти, то керівництво залишає за собою право вимагати пояснень.

З його контрактом ніяких проблем не було. Які взагалі можуть бути проблеми з цим? Ми ж не можемо утримувати тренера без контракту. Документ був готовий, він був на зборах, потім відправився прямо в Мальту. Я підписав контракт і він міг забрати його з офісу в будь-який момент. Ви думаєте він почав роботу з командою без контракту? Як взагалі можна говорити про контракт, коли ти випускаєш на полі неготових футболістів. В останні дні він почав вести себе досить неадекватно. Навіть футболісти скаржилися на нього. Футболістам не подобалося, що він не дає їм грати у футбол, а вимагає сидіти в обороні.

Ця ситуація не могла нас влаштовувати. Зрештою вся футбольна громадськість країни була в шоці від такої гри і результату. Наш футбол хіба на тому рівні, щоб пропускати від «Бальцана» чотири м'ячі?»

Максимов став головним тренером "Кешля" в 2017 році і виграв з командою Кубок Азербайджану 2017/18. Він був звільнений після першого єврокубкового матчу команди в новому сезоні 2018/19.