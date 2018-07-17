Мати футболіста "Шахтаря" Тайсона вкрали в Бразилії

Зловмисників швидко вдалося знайти, жінка не постраждала.

Мати півзахисника донецького "Шахтаря" і збірної Бразилії Тайсона Розаньелу Барселлос Фреду викрали вчора вранці в Пелотасі.

Невідомий прибув на машині до будинку, де проживає сім'я бразильця з букетом квітів, який нібито призначався матері гравця в якості подарунка, повідомляє SportArena з посиланням на Соггеіо24һогаѕ.com.br.

Коли вона отримала їх у руки, невідомий несподівано закинув її в машину і негайно зник з місця злочину. За кілька годин жінку знайшли в сусідньому муніципалітеті. За попередньою інформацією, вона перебувала в кузові автомобіля, однак ніяких тілесних ушкоджень не отримала.

Також відомо, що поліція затримала чотирьох підозрюваних у цій справі. Всі вони перебувають під арештом в одному з місцевих ділянок.