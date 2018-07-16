Як зустрічали в Парижі збірну Франції після перемоги на ЧС-2018 (фото, відео)

Сотні тисяч вболівальників вітали команду на Єлисейських полях, а президент Емманюель Макрон організував прийом.

У понеділок в Парижі пройшли масові святкування і народні гуляння на честь перемоги збірної Франції на чемпіонаті світу-2018 з футболу.

Збірна Франції у відкритому автобусі проїхалася вздовж Єлисейських полів, на яких зібралися сотні тисяч уболівальників «Триколірних».

Нагадаємо, збірна Франції вдруге в історії стала чемпіоном світу. У фінальному матчі в Москві французька команда обіграла збірну Хорватії.