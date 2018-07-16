Як зустрічали в Парижі збірну Франції після перемоги на ЧС-2018 (фото, відео)

23:01, 16 липня 2018
Футбол
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Збірна Франції повернулася додому після перемоги на ЧС-2018 / REUTERS

Збірна Франції у відкритому автобусі проїхалася вздовж Єлисейських полів, на яких зібралися сотні тисяч уболівальників «Триколірних».

REUTERS
REUTERS

Нагадаємо, збірна Франції вдруге в історії стала чемпіоном світу. У фінальному матчі в Москві французька команда обіграла збірну Хорватії.

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Теги: #Франція#ЧС-2018