Як зустрічали в Парижі збірну Франції після перемоги на ЧС-2018 (фото, відео)
23:01, 16 липня 2018Футбол
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Сотні тисяч вболівальників вітали команду на Єлисейських полях, а президент Емманюель Макрон організував прийом.
Збірна Франції повернулася додому після перемоги на ЧС-2018 / REUTERS
У понеділок в Парижі пройшли масові святкування і народні гуляння на честь перемоги збірної Франції на чемпіонаті світу-2018 з футболу.
Збірна Франції у відкритому автобусі проїхалася вздовж Єлисейських полів, на яких зібралися сотні тисяч уболівальників «Триколірних».
REUTERS
😮 #Fiersdetrebleuspic.twitter.com/MYBHvSQyxb— French Team (@FrenchTeam) July 16, 2018
REUTERS
Нагадаємо, збірна Франції вдруге в історії стала чемпіоном світу. У фінальному матчі в Москві французька команда обіграла збірну Хорватії.
Back at home... what a reception! 😍🏆#FiersdetreBleuspic.twitter.com/iTnm2mcLmP— French Team (@FrenchTeam) July 16, 2018
SONT LES BLEUS LÀ !!!!!!!! #lequipeCDMpic.twitter.com/P2U8zKfVzf— la chaine l'équipe (@lachainelequipe) July 16, 2018
Hello Paris! 👋 pic.twitter.com/2lKbxCzf4q— French Team (@FrenchTeam) July 16, 2018
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